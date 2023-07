Chapecoense derrota Ituano, mas segue da zona do rebaixamento da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/07/2023 - 21:16 Compartilhe

A Chapecoense conquistou a segunda vitória consecutiva na Série B do Campeonato Brasileiro, nesta terça-feira, ao derrotar o Ituano por 1 a 0, na Arena Condá, pela 18ª rodada. No entanto, ainda continua na zona de rebaixamento.

O time catarinense é o 17º colocado, com 18 pontos, mesma pontuação do Tombense, que está uma posição acima da zona de rebaixamento. O Ituano, por sua vez, é o 14º, com 20.

O primeiro tempo passou praticamente sem nenhuma chance de gol. A Chapecoense, conhecida por jogar mais defensivamente com Gilmar Dal Pozzo, não quis se arriscar, enquanto o Ituano vem sofrendo na criação sem o meia Eduardo Person, que não joga há quase 40 dias.

O Ituano foi levemente superior, mas não conseguiu ser incisivo no ataque. O time paulista não criou uma chance clara sequer. A melhor oportunidade foi aos 34 minutos, quando Mário Sérgio chutou rasteiro, viu Paulo Victor desviar, e Airton fazer boa defesa.

No contra-ataque, a Chapecoense também pouco fez. Kayke chegou a sair uma vez na frente de Jefferson Paulino, mas pegou muito mal na bola e praticamente recuou para o goleiro.

No segundo tempo, a Chapecoense precisou sair da defesa e conseguiu abrir o placar aos 18 minutos. Após cobrança de escanteio de Bruno Nazário, Jefferson Paulino foi dividir com Cazzonatti e deixou a bola escapar na pequena área. O próprio volante cabeceou para o gol.

Na frente do placar, a Chapecoense colocou todos os seus jogadores atrás da linha do meio de campo. O Ituano não encontrou espaço, até esboçou uma pressão no fim, mas não impediu a derrota para o time do seu ex-treinador. Gilmar Dal Pozzo trabalhou no primeiro semestre na equipe paulista.

Antes do apito final, Gustavo Cazonatti, autor do gol, tentou dar uma bicicleta e acertou o rosto de José Carlos. Com isso, foi expulso. Mas nem deu tempo do Ituano se aproveitar da superioridade número, já que o árbitro apitou o final da partida.

Na próxima rodada, o Ituano enfrenta o Avaí no sábado, às 18h, no Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP). Na segunda-feira, às 19h, a Chapecoense visita o Vitória, no Barradão, em Salvador (BA).

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE 1 X 0 ITUANO

CHAPECOENSE – Airton; Felipe Albuquerque, Bruno Leonardo, Lucas Freitas e Cristiano; Bruno Vinícius (Giovanni Pavani), Gustavo Cazonatti e Bruno Nazário (Neto); Maxwell (Marcinho), Alisson Farias (Marco Antônio) e Kayke (Ribamar). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

ITUANO – Jefferson Paulino; Pacheco, Marcel, Claudinho e Mário Sérgio (Kauan Richard); Thiaguinho (Lucas Siqueira), José Aldo e Yann Rolim (Felipe Fonseca); Felipe Saraiva (José Carlos), Paulo Victor e Hélio Borges (Quirino). Técnico: Marcinho.

GOLS – Gustavo Cazonatti, aos 18 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Bruno Leonardo, Bruno Vinícius, Cristiano e Neto (Chapecoense); José Aldo, Pacheco e Paulo Victor (Ituano).

CARTÃO VERMELHO – Gustavo Cazonatti (Chapecoense).

ÁRBITRO – Felipe Fernandes de Lima (MG).





RENDA – R$ 87.290,00.

PÚBLICO – 4.176 torcedores.

LOCAL – Arena Condá, em Chapecó (SC).

