Chapecoense derrota CRB, encerra série negativa e deixa zona de rebaixamento da Série B

A Chapecoense encerrou a série negativa de nove jogos sem vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. O time catarinense derrotou o CRB por 2 a 0, neste domingo, na Arena Condá, pela 16ª rodada. Foi a primeira vitória do time sob o comando do técnico Gilmar Dal Pozzo. Com o resultado, a equipe deixou a zona de rebaixamento e subiu para o 16º lugar, com 15 pontos, contra 21 do CRB, que acabou caindo para o 12º lugar.

Aproveitando o embalo dos torcedores, a Chapecoense criou a primeira oportunidade de gol logo aos dois minutos. Alisson Farias deu belo passe para Kayke. O atacante saiu na cara do gol, tirou o goleiro Diogo Silva da jogada, mas mandou pela linha de fundo.

A Chapecoense comandou as ações, e chegou novamente com Bruno Nazário. O atacante jogou muito perto do gol. Diferentemente do CRB, que praticamente não criou, o time catarinense ainda pressionou no fim, mas não conseguiu tirar o zero do placar.

No segundo tempo, a Chapecoense aproveitou melhor as chances. Aos seis minutos, Kayke avançou pela esquerda e tocou na medida para Bruno Nazário. O atacante tocou rasteiro para superar o goleiro Diogo Silva.

A Chapecoense aproveitou o bom momento para fazer 2 a 0 aos dez. Bruno Nazário cruzou, Pavanni desviou e Maxwell cabeceou para o gol. Em vantagem, o time catarinense diminuiu o ritmo e deixou o CRB ameaçar no fim.

Aos 35 minutos, Rômulo cruzou rasteiro, Hyuri apareceu na pequena área e diminuiu. O CRB ainda atacou no fim, mas a Chapecoense recuou e conseguiu confirmar a vitória na Arena Condá.

Na próxima rodada, a Chapecoense enfrenta o Botafogo na sexta-feira, às 19h, no Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP). No mesmo dia e horário, o CRB recebe o Avaí, no Rei Pelé, em Maceió (AL).

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE 2 X 1 CRB

CHAPECOENSE – Airton; Felipe Albuquerque (Rafael Ribeiro), Bruno Leonardo, Lucas Freitas e Cristiano; Bruno Vinícius (Giovanni Pavani), Gustavo Cazonatti e Bruno Nazário (Neto); Maxwell (Marco Antônio), Kayke (Douglas Borel) e Alisson Farias. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

CRB – Diogo Silva; Matheus Ribeiro (Hereda), Saimon, Anderson Conceição e Edimar; Falcão (David Braw), Anderson Leite (Bruno Silva) e Lucas Lima (Juninho Valoura); Rafael Longuine (Hyuri), Anselmo Ramon e Rômulo. Técnico: Daniel Paulista.

GOLS – Bruno Nazário, aos 6, Maxwell, aos 10, e Hyuri, aos 35 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Fábio Augusto Santos Sá Junior (SE).

CARTÕES AMARELOS – Bruno Vinícius e Felipe Albuquerque (Chapecoense); Anselmo Ramon (CRB).

RENDA – R$ 5.337 presentes.

PÚBLICO – 112.830,00.

LOCAL – Arena Condá.





