Chapecoense derrota Ceará e se aproxima de deixar a zona de rebaixamento da Série B

A Chapecoense está muito perto de deixar a zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, conquistou a segunda vitória consecutiva, ao bater o Ceará por 2 a 1, na Arena Condá, pela 26ª rodada.

Com o resultado, a Chapecoense subiu para a 17ª posição, com 28 pontos, mesma pontuação do Ituano, que leva a melhor no número de vitórias: 8 a 6. O Ceará perdeu a oportunidade de entrar no G-4 e caiu para a sexta posição, com 39.

O primeiro tempo foi eletrizante, com as duas equipes buscando o gol. A Chapecoense tomou a iniciativa e assustou logo aos seis minutos, em um chute de Mário Sérgio, que acertou o travessão. A resposta foi na mesma moeda. Lucas Rian recebeu na área e jogou na trave.

O Ceará foi crescendo aos poucos e abriu o placar aos 38. Após cruzamento, Léo Vieira e Mancha se atrapalharam e a bola acabou no fundo das redes. A arbitragem acabou marcando gol contra do lateral.

Apesar da falha, a Chapecoense não se escondeu e acabou buscando o empate aos 49. Após cobrança de falta, Jhonnathan subiu sozinho e desviou de cabeça para o gol.

No segundo tempo, a Chapecoense voltou melhor e fez o segundo aos 12. Marcelinho arriscou de fora da área e fez um golaço, que freou o ímpeto do Ceará. Com isso, a equipe mandante passou a ficar confortável na partida e administrou o duelo através da posse de bola.

Após o gol, a Chapecoense recuou, chamou o adversário para o seu campo defensivo e não deixou com que chegasse com perigo. Com isso, acabou confirmando uma grande vitória neste domingo.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE 2 X 1 CEARÁ

CHAPECOENSE – Léo Vieira, Marcelinho, Eduardo Doma, Jhonnathan, Mancha; Auremir (Foguinho), Tárik, Thomás (Giovanni Augusto); Rafael Carvalheira (Marcelo Júnior), Mário Sérgio (Perotti) e Marcinho (Victor Caetano). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

CEARÁ – Richard; Rafael Ramos, Matheus Felipe, David Ricardo e Eric Melo (Talisson); De Lucca (Recalde), Lourenço (Andrey) e Lucas Mugni (Raí Ramos); Lucas Rian (Barceló), Erick Pulga e Aylon. Técnico: Léo Condé.

GOLS – Mancha, contra, aos 40, e Jhonnathan, aos 49 minutos do primeiro tempo. Marcelinho, aos 13 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Giovanni Augusto, Marcelinho, Marcinho, Mancha, Mário Sérgio e Thomás (Chapecoense); Lucas Mugni (Ceará).

ÁRBITRO – Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS).

RENDA – R$ 80.810,00.

PÚBLICO – 3.793 torcedores .

LOCAL – Arena Condá, em Chapecó (SC).