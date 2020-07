Chapecoense derrota Avaí no retorno do Catarinense

Após um longo hiato de 115 dias a bola voltou a rolar nesta quarta (8) em Santa Catarina pelas quartas de final do Campeonato Estadual. E o retorno da competição teve o empate em 0 a 0 entre Criciúma e Marcílio Dias, e a vitória de 1 a 0 da Chapecoense sobre o Avaí.

Na primeira partida da noite, realizada no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC), Criciúma e Marcílio Dias acabaram ficando na igualdade sem gols. Com isso, a vaga para a semifinal da competição será definida apenas no próximo domingo (12), quando as equipes voltam a se enfrentar no Gigantão das Avenidas.

Terminou tudo igual no primeiro jogo das quartas de finais do #Catarinense2020. Criciúma 0x0 Marcílio Dias. O jogo da volta é domingo, 12/07 às 11h. pic.twitter.com/jes2KdqLx6 — Criciúma E.C. (de ) (@CriciumaEC) July 9, 2020

Vitória da Chape

Quem aproveitou o fato de jogar em casa foi a Chapecoense, que superou o Avaí por 2 a 0 e garantiu vantagem para o jogo de volta, que acontece no domingo na Ressacada.

Na partida desta quarta, a Chapecoense abriu o marcador aos 9 minutos do segundo tempo com o zagueiro Luiz Otávio. O atacante Anselmo Ramon deu números finais ao confronto aos 25 minutos da etapa final.

ACABOU! FLECHAAAAAAMOOOOOOOOOOOOOSSSSSS! No primeiro jogo após o retorno do Catarinense, a Chape venceu, convenceu e largou com vantagem na briga pela vaga na semifinal da competição. Luiz Otávio e Anselmo Ramon garantiram a flechada! Chapecoense 2 x 0 Avaí #VamosChape pic.twitter.com/sbK28vzjQd — Chapecoense (@ChapecoenseReal) July 9, 2020

Próximas partidas

Na próxima quinta (9) acontecem mais duas partidas de ida das quartas de final da competição: Joinville e Brusque, na Arena Joinville, e Juventus e Figueirense, no João Marcatto.

Veja também