Chapecoense busca empate com CSA no fim pela Série B graças a auxílio do VAR

CSA e Chapecoense fizeram na noite desta terça-feira um duelo direto contra a zona de rebaixamento da Série B do Brasileiro, no Estádio Rei Pelé, em Maceió. Os donos da casa até saíram na frente com um gol de Rodrigo Rodrigues ainda no primeiro tempo, mas Pablo, nos acréscimos da segunda etapa, deixou tudo igual no placar que terminou com o empate em 1 a 1. O gol precisou ser retificado pelo VAR, porque a arbitragem tinha dado o impedimento.

Com o resultado, os dois times seguem perto da zona de rebaixamento. Apesar de não saber o que é perder há cinco jogos, o CSA aparece na parte intermediária da tabela, em 11º, com 13 pontos. Já a Chapecoense, que não vence há seis rodadas, está na 16ª colocação, com 12. Mas o time catarinense tem um jogo a menos que a maioria de seus adversários diretos, por conta do adiamento da partida contra o Londrina.





O duelo começou movimentado com os times buscando espaços para chegar com perigo ao gol adversário. Porém, os atacantes estavam errando nas finalizações. O CSA, foi decisivo aos 34 minutos e abriu o placar. Depois de um cruzamento, Rodrigo Rodrigues se adiantou à marcação e deu um chute à queima roupa, sem chances para o goleiro Vagner, que só olhou a bola entrar.

Na volta do intervalo, a Chapecoense foi para cima em busca do empate. Teve chances em cabeceio de Matheus Bianqui e em chute de Derek, ambos para fora. Pressionado, o CSA se fechou para garantir o resultado, porém, acabou castigado.

Aos 48 minutos, Pablo apareceu na área e cabeceou para o fundo das redes, com o auxiliar apontando impedimento. O lance ainda foi analisado pelo VAR e acabou confirmado. Uma comemoração estranha, com muita festa dos catarinenses e decepção dos alagoanos.

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da 12ª rodada da Série B. Na sexta-feira, a Chapecoense recebe o Criciúma, na Arena Condá, às 21h30. Enquanto, no domingo, o CSA visita a Tombense, no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, às 19h.

FICHA TÉCNICA

CSA 1 X 1 CHAPECOENSE

CSA – Marcelo Carné; Lucas Marques, Wellington Nascimento, Lucão e Diego Renan; Geovane, Lourenço (Yann Rolim) e Gabriel (Igor); Lucas Barcelos (Giva Santos), Rodrigo Rodrigues (Sassá) e Osvaldo (Felipe Augusto). Técnico: Mozart Santos.

CHAPECOENSE – Vagner; Pablo, Léo, Victor Ramos e Fernando; Marcelo Freitas (Lima), Matheus Bianqui (Pablo Oliveira) e Tiago Real; Orejuela (Chrystian), Jonathan (Derek) e Luizinho (Maranhão). Técnico: Gilson Kleina.

GOLS – Rodrigo Rodrigues, aos 34 minutos do primeiro tempo; Pablo, aos 48 do segundo.

ÁRBITRO – Dewson Fernando Freitas da Silva (PA).

CARTÕES AMARELOS – Marcelo Carné, Osvaldo e Diego Renan (CSA) e Fernando e Chrystian (Chapecoense).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).