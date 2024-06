Chapecoense busca consolidar reação na Série B contra Operário-PR embalado

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/06/2024 - 7:30 Para compartilhar:

A décima rodada terminou neste domingo, mas a Série B do Campeonato Brasileiro já terá sequência nesta segunda-feira com a abertura da 11ª rodada com apenas um jogo. Chapecoense e Operário-PR duelam às 21h na Arena Condá, em Chapecó (SC).

A Chapecoense chega para o jogo motivada após vencer o Amazonas por 1 a 0 na última quinta-feira, fora de casa. O resultado encerrou um jejum de vitórias que já durava sete rodadas, sendo cinco empates e duas derrotas. Com isso, chegou a 14 pontos na zona intermediária da tabela.

Agora, o time catarinense busca consolidar a reação diante de sua torcida. Apesar de ainda estar invicto como mandante, vem de três empates seguidos. Venceu o Ituano, por 3 a 1, em 20 de abril, e depois empatou com América-MG, por 2 a 2, Ponte Preta, sem gols, e Vila Nova, por 1 a 1.

O momento do Operário é ainda melhor, já que vem de três vitórias seguidas. Venceu Amazonas, Guarani e Santos, todos por 1 a 0. Com a arrancada, alcançou 18 pontos e briga pelo G-4. Além disso, possui a melhor defesa da Série B, com apenas cinco gols sofridos.

Como visitante, tem a oportunidade de vencer duas partidas seguidas pela primeira vez após superar o Guarani em Campinas. Nos quatro jogos anteriores fora de casa, superou o Ituano por 2 a 0, perdeu para o Vila Nova, por 1 a 0, empatou sem gols com o Brusque e perdeu para o Coritiba por 3 a 0.

A 11ª rodada ainda seguirá com três jogos na terça-feira, quatro jogos na quarta e dois na quinta.

CONFIRA OS JOGOS DA 11ª RODADA:

SEGUNDA-FEIRA

21h

Chapecoense x Operário-PR

TERÇA-FEIRA

19h

Guarani x Ituano

21h

Novorizontino x Amazonas

21h30

Paysandu x CRB

QUARTA-FEIRA

19h

Santos x Goiás

21h

Botafogo x Ponte Preta

21h30

Coritiba x América-MG

Brusque x Avaí

QUINTA-FEIRA

19h

Vila Nova x Mirassol

21h30

Ceará x Sport