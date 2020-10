Chapecoense bate Operário-PR na Arena Condá e se isola na liderança da Série B

A Chapecoense agora está isolada na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira à noite, o time do interior de Santa Catarina recebeu o Operário-PR, na Arena Condá, pela 18ª rodada, e venceu por 1 a 0, com gol do artilheiro Anselmo Ramon, agora com sete gols.

Com a vitória, a Chapecoense chegou aos 36 pontos, três a mais do que o segundo colocado Cuiabá. América-MG, com 32, e Ponte Preta, com 27, completam o G4 zona de acesso.

O Operário, com 22 pontos, perdeu a oportunidade de se aproximar da briga pelas primeiras posições e segue em 11.º, quatro pontos acima do Figueirense, que abre a zona do rebaixamento. Neste jogo estreou Matheus Costa escolhido para substituir Gerson Gusmão.

Brigando pela liderança, era esperado que a Chapecoense tomasse a iniciativa do jogo, e foi o que aconteceu no primeiro tempo. O time da casa tentava pressionar e trabalhava bem a bola com toques curtos, mas não conseguia acionar os atacantes Lucas Tocantins e Anselmo Ramon.

Mais fechado, o Operário apostava nos contragolpes, mas tinha dificuldade para romper a marcação adversária. Bem postada, a Chapecoense conseguia conter os ataques do time visitante ainda no meio de campo. No entanto, a primeira etapa terminou sem lances de grande perigo.

Logo no início da segunda etapa, a superioridade da Chapecoense finalmente se traduziu em gol. Paulinho Moccelin ajeitou para Aylon que fez pelo cruzamento na segunda trave. O centroavante Anselmo Ramon enganou a marcação e completou com categoria para o fundo do gol.

No final, Ezequiel, que já tinha cartão amarelo, cometeu falta em Douglas Coutinho e foi expulso, deixando o time da casa com um a menos. O Operário cresceu e pressionou até o apito final, mas não conseguiu empatar a partida.

O Operário volta a campo no próximo sábado, quando recebe o Botafogo-SP no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa, pela 19ª rodada da Série B. A Chapecoense joga antes, na terça-feira, em partida atrasada da segunda rodada contra o CSA, na Arena Condá. Na última rodada do turno, a Chapecoense vai enfrentar o Confiança, em Aracaju, no domingo, dia 31 de outubro.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE 1 X 0 OPERÁRIO

CHAPECOENSE – João Ricardo; Ezequiel, Derlan, Luiz Otávio e Alan Ruschel; Willian Oliveira, Anderson Leite e Aylon (Lima); Paulinho Moccelin (Guedes), Anselmo Ramon e Lucas Tocantins (Alan Grafite). Técnico: Umberto Louzer.

OPERÁRIO-PR – Thiago Braga; Sávio, Bonfim, Ricardo Silva e Peixoto (Fabiano); Leandro Vilela (Diego Cardoso), Marcelo e Thomaz (Clayton); Maranhão (Jean Carlo), Douglas Coutinho e Jefinho (Lucas Batatinha). Técnico: Matheus Costa.

GOL – Anselmo Ramon, aos 6 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Paulo César Zanovelli da Silva (MG).

CARTÕES AMARELOS – Ezequiel, Derlan e Anderson Leite (Chapecoense); Ricardo Silva e Maranhão (Operário).

CARTÃO VERMELHO – Ezequiel (Chapecoense).

RENDA E PÚBLICO – Jogo com portões fechados.

LOCAL – Arena Condá, em Chapecó (SC).

