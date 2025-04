Chapecoense bate o Athletic e comemora a primeira vitória na Arena Condá pela Série B

A Chapecoense conquistou a sua primeira vitória na Arena Condá, ao vencer por 1 a 0 o Athletic, neste domingo, pela quarta rodada do Brasileiro da Série B. Esta também foi a segunda vitória seguida do time catarinense, que a rodada anterior tinha vencido por 2 a 0 o Paysandu, em Belém (PA).

A Chapecoense soma seis pontos, com duas vitórias e duas derrotas, enquanto o Athletic continua sem pontuar, afinal, sofreu sua quarta derrota consecutiva. Vindo da Série C o time ainda não conseguiu o equilíbrio necessário.

Com a obrigação de tomar as iniciativas de jogo, a Chapecoense tentou ser mais agressiva desde o início, mas encontrou o Athletic bem armado na defesa, valorizando a posse de bola e controlando bem as ações.

Sem criatividade, a Chapecoense acabou se tornando uma presa fácil para o adversário, tanto que só teve uma chance aguda para marcar. Giovanni Augusto fez boa jogada pela esquerda e bateu cruzado, mas a bola foi salva quase em cima da linha pelo lateral Rodrigo Gelado, aos 24 minutos.

A torcida não gostou do primeiro tempo e soltou vaias quando o juiz apitou o intervalo. Na volta, a Chapecoense tentou, de novo, dar a impressão de que seria agressiva. Por sorte abriu o placar, aos 10 minutos.

Máilton cobrou escanteio com efeito e Mário Sérgio subiu na primeira trave para desviar de cabeça. A bola ainda resvalou nas costas de David Braga e entrou no canto esquerdo do goleiro Jefferson Luís.

Logo em seguida, o técnico Roger Silva passou a promover trocas no time mineiro. Mas sem muito efeito. Tanto que, mais tranquila, a Chapecoense dominou as ações em campo e ainda criou outras chances para ampliar o placar.

A única chance real de empate saiu aos 45 minutos, num chute de Max e que o goleiro Léo Silveira espalmou para escanteio. Nos acréscimos, indicado pelo VAR, o árbitro Maguielson Lima Barbosa (DF) rejeitou um possível pênalti a favor do time da casa.

Pela quinta rodada, a Chapecoense vai enfrentar o Vila Nova, em Goiânia (GO), na próxima sexta-feira, às 21 horas. O Athletic vai pegar o Volta Redonda, no domingo, às 16 horas, ainda na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), porque seu estádio segue em reformas em São João Del Rei.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE 1 X 0 ATHLETIC

CHAPECOENSE – Léo Vieira; Bruno Leonardo, Victor Caetano e João Silveira (Eduardo Doma); Maílton (Dentinho), Bruno Matias, Rafael Carvalheira (Eduardo Person), Giovanni Augusto (Jorge Jiménez) e Walter Clar; Ítalo (Maílson) e Mário Sérgio. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

ATHLETIC – Jefferson Luís; Douglas Pelé, Gabriel Ferreira, Edson Miranda, Sidimar (Welinton Torrão) e Rodrigo Gelado; Diego Fumaça (Sandry), Amorim e David Braga; Ezequiel (Max) e Lincoln (Neto Costa). Técnico: Roger Silva.

GOL – Mário Sérgio, aos 10 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Maíton (CHA). Gabriel Ferreira (ATH).

ÁRBITRO – Maguielson Lima Barbosa (DF).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Arena Condá, em Chapecó (SC).