Chapecoense anuncia Gilson Sbeghen como novo presidente no lugar de Paulo Magro

A Chapecoense anunciou nesta segunda-feira, através de uma nota oficial, Gilson Sbeghen como o novo presidente do clube. Ele substitui Paulo Ricardo Magro, que faleceu na semana passada em Chapecó (SC) por complicações da covid-19.

Gilson Sbeghen era o vice-presidente administrativo e financeiro da Chapecoense e já vinha desempenhando a função de presidente de forma interina desde a internação de Paulo Ricardo Magro, ocorrida no dia 18 de dezembro.

“A Associação Chapecoense de Futebol informa, de maneira oficial, o novo Presidente do clube para o ano 2021, seguindo a linha sucessória estatutária do ‘Para Sempre Presidente’ Paulo Ricardo Magro, é Gilson Sbeghen. O mesmo ocupava a Vice-Presidência Administrativa e Financeira da instituição”, disse parte da nota oficial.

Ainda de acordo com o comunicado, uma nova pessoa para desempenhar a função de vice-presidente administrativo e financeiro recebeu o convite. O anúncio deve ser feito em breve.

Dentro de campo, a Chapecoense está muito perto de conquistar o acesso à elite do Campeonato Brasileiro, mas perdeu a liderança para o América-MG por causa do número de vitórias (18 a 17) com o empate sem gols com o Brasil-RS, no domingo, em Chapecó, pela 32.ª rodada.

