Chapecoense acerta com Claudinei Oliveira e anúncio deve acontecer nas próximas horas

A Chapecoense acertou com o técnico Claudinei Oliveira para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O treinador, que chega para substituir Gilmar Dal Pozzo, é aguardado em Chapecó nas próximas horas para assinar contrato e ser anunciado oficialmente.

Claudinei Oliveira terá como auxiliar Lucas Zanella, que retoma a parceria com o treinador após trabalharem juntos no Vila Nova. O comandante era o plano A da Chapecoense desde a saída de Dal Pozzo.

Esta será a segunda passagem de Claudinei Oliveira pela Chapecoense. Na primeira, em 2018, livrou o clube do rebaixamento, feito que tentará repetir na atual temporada. Foram 26 jogos, com 12 vitórias, sete empates e sete derrotas, um aproveitamento de 55,13%.

O último trabalho do treinador foi no Vila Nova. Ele já treinou também Sport, Operário, Avaí, Botafogo-SP, Goiás, Paraná, Vitória, Athletico-PR, Paraná, Goiás e Santos.

A Chapecoense está na penúltima posição da Série B, com 19 pontos. O Avaí, primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem 21. O próximo desafio da Chapecoense será diante do Atlético-GO no domingo, às 11h, na Arena Condá. Até o momento, o time será comandado pelo auxiliar Emerson Cris.

