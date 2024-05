Chapecoense abre dois gols de vantagem, mas permite empate do América-MG pela Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/05/2024 - 19:20 Para compartilhar:

Em um campo pesado por conta das fortes chuvas que atingem Santa Catarina, a Chapecoense tinha o jogo na mão, ganhava por 2 a 0 até os 31 minutos do segundo tempo e em quatro minutos de desatenção permitiu o empate do América-MG, por 2 a 2, neste sábado, pela Série B do Campeonato Brasileiro. A partida foi válida pela terceira rodada e aconteceu na Arena Condá, em Chapecó (SC).

Mário Sérgio abriu o placar no primeiro tempo e Bruno Leonardo fez o segundo do time catarinense aos 31 minutos do segundo tempo, mas o América empatou com Fabinho, aos 33, e Moisés, aos 37.

O empate quebra a sequência de 100% de aproveitamento da Chapecoense, que agora tem sete pontos e está na vice-liderança, dois pontos atrás do Sport, com nove. O América-MG sobe para a quinta colocação, com cinco. Os dois times ainda não perderam na competição.

No primeiro tempo os meias da Chapecoense, pouco inspirados, jogaram muito espaçados e não conseguiam se aproximar do setor ofensivo. Com isso, facilitavam as coisas para a defesa do América. Faltavam jogadas individuais, arriscar chutes de longe e quebrar a marcação adversária para a Chapecoense.

Com os meias anulados, o volante Foguinho foi a válvula de escape do time da casa. Na sua primeira movimentação e investida ao ataque, ele saiu pela direita e cruzou rasteiro forte para dentro da pequena área. Mário Sérgio chegou de carrinho e empurrou para o gol, o segundo dele nesta Série B.

Se esteve inoperante no primeiro tempo, o América-MG, atrás no marcador, foi ao ataque desde o início do segundo. Diante de um bom sistema defensivo armado pelo técnico Umberto Louzer, o time mineiro procurava alçar bola na área da Chapecoense.

Mas o time catarinense abdicou do jogo na etapa final e se propôs a realizar uma estratégia perigosa: ficar na defesa e tentar um contra-ataque para tentar sacramentar a vitória. A estratégia deu certo em um primeiro momento. Aos 31 minutos, a Chapecoense ampliou. Após escanteio pela esquerda, a bola sobrou para Bruno Leonardo marcar de carrinho.

Após o gol deu um branco na Chapecoense, que sofreu o empate em quatro minutos. Aos 33, o América diminuiu com Fabinho, que recebeu da entrada da área e arriscou de longe: 2 a 1. O time mineiro foi buscar o empate aos 37, quando Moisés recebeu da entrada da área após escanteio e bateu forte, a bola desviou e enganou o goleiro Matheus Cavichioli.

Pela quarta rodada da Série B, a Chapecoense encara o CRB fora de casa na sexta-feira (10), às 21h30. O América-MG joga na quarta-feira (8) recebe o Vila Nova, no Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG), às 21h.

FICHA TÉCNICA

CHAPECONESE 2 X 2 AMÉRICA-MG

CHAPECOENSE – Matheus Cavichioli, Marcelinho, Bruno Leonardo, Eduardo Doma e Mancha; Foguinho, Rafael Carvalheira (Marlone), Giovanni Augusto (Tárik) e Thomás Bedinelli (Walterson); Marcinho (Maílton) e Mário Sérgio (Rômulo). Técnico: Umberto Louzer.

AMÉRICA-MG – Dalberson; Mateus Henrique, Éder, Ricardo Silva e Marlon; Juninho (Moisés), Alê e Benítez; Felipe Azevedo (Fabinho), Renato Marques (Gustavinho) e Vítor Jacaré (Adyson). Técnico: Cauã de Almeida.

GOLS – Mário Sérgio, aos 35 minutos do primeiro tempo; Bruno Leonardo, aos 31, Fabinho, aos 33 e Moisés, aos 37 do segundo.

CARTÕES AMARELOS – Umberto Louzer, Maílton, Marcinho e Rafael Carvalheira (Chapecoense-SC); Mateus Henrique (América-MG).

ÁRBITRO – Luciano da Silva Miranda Filho – CE).

RENDA – R$ 10.240,00.

PÚBLICO – 4.503 torcedores.

LOCAL – Arena Condá, em Chapecó (SC).