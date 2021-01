Chape empata com Brasil de Pelotas e fica na vice-liderança da Série B

Chapecoense e Brasil de Pelotas não saíram do 0 a 0, neste domingo (3), em jogo válido pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, realizado na Arena Condá, em Chapecó (SC). O ponto conquistado pela Chape foi mais um tijolinho colocado para o clube alcançar o acesso à Série A de 2021. Entretanto, o time catarinense, com os mesmos 63 pontos do líder América-MG, se encontra na vice-liderança desde ontem (2), após o Coelho ganhar fora de casa por 1 a 0, do Guarani. Já o Brasil de Pelotas, com 44 pontos, é o atual 10º colocado.

As duas primeiras melhores oportunidades da partida saíram dos pés da equipe gaúcha. Aos sete minutos, Matheus Oliveira finalizou dentro da grande área, mas acabou errando o alvo. Três minutos depois, após passe de Dellatorre, Matheusinho ficou cara a cara com o goleiro João Ricardo, chutou fraco, possibilitando a intervenção da zaga catarinense.

A Chape chegou a abrir o placar aos 18 minutos, com Anselmo Ramon. Entretanto, o atacante estava em posição de impedimento, portanto o gol não foi validado. A primeira etapa ficou marcada pela reduzida quantidade oportunidades. Enquanto a Chapecoense valorizava a posse de bola, o Xavante investia nos contra-ataques.

Na segunda etapa, o Brasil de Pelotas começou mais perigoso. Aos quatro minutos, Matheusinho recebeu na esquerda e bateu firme para fora. Dois minutos depois, aos 6, Dellatorre recebeu na grande área e bateu firme, exigindo a defesa do goleiro João Ricardo em dois tempos. Aos 28, foi a vez do Verdão do Oeste responder em uma cabeçada de Mike, que foi para fora do gol. Em seguida, aos 33, após confusão na área do Xavante, Foguinho finalizou e a bola se perdeu pela linha de fundo. Apesar da pressão da Chape, o Xavante conseguiu resistir e a partida terminou empatada por 0 a 0 na Arena Condá.

⚫ Em partida equilibrada, Brasil conquista empate importante diante da Chapecoense fora de casa Confira a matéria completa no link ⬇https://t.co/BrZ0JLCBr6 Victor Lannes pic.twitter.com/bCTwlGq9C9 — GE Brasil (@GEBrasilOficial) January 3, 2021

Na próxima rodada, no sábado (9), a Chape visita o vice-lanterna Botafogo-SP no estádio Santa Cruz, no município de Ribeirão Preto (SP). Já o Brasil de Pelotas volta a entrar em campo na sexta-feira (8), contra o Avaí, no estádio Bento Freitas, na cidade de Pelotas (RS).

A 32ª rodada termina apenas amanhã (4), com dois jogos: às 17h (horário de Brasília) o Paraná recebe o Botafogo-SP no estádio Durival Britto, em Curitiba (PR); e às 20h, Confiança e Náutico duelam na Arena Batistão, na capital Aracaju.

Veja também