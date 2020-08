Chapa de oposição define candidato para concorrer eleição no Corinthians Ricardo Maritan será o representante da chapa de oposição 'Movimento Resgata Corinthians'. É o quarto nome confirmado nas eleições presidenciais do Alvinegro

O Corinthians tem mais um candidato anunciado para concorrer nas eleições para presidência do clube em novembro deste ano. Na noite da última segunda, o grupo de oposição intitulado ‘Movimento Resgata Corinthians’ definiu o nome do conselheiro Ricardo Maritan como representante da chapa.

É o quarto candidato confirmado para as eleições deste ano, que definirão o próximo nome a comandar o clube do Parque São Jorge no triênio 2021 a 2023. Além de Maritan, Paulo Garcia, Mário Gobbi e Augusto Mello também concorrerão nas eleições.

A chapa de situação, liderada pelo presidente Andrés Sanchez, ainda não lançou seu candidato. Contudo, é provável que o nome de Duílio Monteiro Alves – atual diretor de futebol – seja o nome escolhido pelo grupo.

As eleições no Corinthians acontecem no dia 28 de novembro. Além da nomeação do novo presidente, o clube do Parque São Jorge conhecerá seus 200 novos conselheiros nomeados.

