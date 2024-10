Chanel revisita clássicos e Louis Vuitton lança orgia de cores em Paris

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 01/10/2024 - 18:07 Para compartilhar:

A Louis Vuitton (LV) apresentou nesta terça-feira (1º) uma orgia de cores e estilos, no encerramento da Semana de Moda feminina de Paris, enquanto a Chanel revisitou seus clássicos, à espera de uma nova direção artística.

Com o pátio do Museu do Louvre fechado ao público, o diretor artístico das coleções femininas da LV, Nicolas Ghesquière, criou uma longa passarela que simulava dezenas de malas e baús da marca, de todos os tamanhos e cores.

Ghesquière apresentou uma proposta heterogênea, mais determinado do que nunca a oferecer às suas clientes um conjunto de estilos, que teve poucos elementos unificadores, como a calça três quartos.

Para a temporada primavera/verão, a marca pensou em casacos curtos, com ombreiras largas e mangas bufantes, franzidos na altura da cintura.

Havia peças de cores fortes e vestidos com listras pretas e beges, além de capas longas pretas, brancas e estampadas. A marca também pegou emprestado o tweed grosso que a Chanel popularizou, e os motivos geométricos.

Bolsas ganharam formato de leque ou de pochete usada na vertical, na altura do peito.

O encerramento do desfile mostrou blusas de seda estampada, de inspiração asiática, que podem ser usadas com saia de longas tiras douradas.

Entre as estrelas que assistiram ao desfile estavam as atrizes Zendaya, Cate Blanchett e Noémie Merlant, e cantores como Lisa, do grupo coreano Black Pink.

– Grand Palais –

A marca Chanel voltou hoje ao Grand Palais de Paris, palco de grandes desfiles do lendário Karl Lagerfeld, para apresentar uma coleção de verão desenhada pelas equipes da casa. Foi um desfile pensado como uma “decolagem”, segundo comunicado da marca.

Desde a saída repentina, em junho, da sua diretora artística, Virginie Viard, há rumores sobre sua substituição: Tom Ford, John Galliano, Jacquemus, Carine Roitfeld e Hedi Slimane são alguns dos nomes mais mencionados. O anúncio será feito em breve, segundo seu principal diretor, Bruno Pavlovsky.

Entre as peças da coleção, penas adornam óculos, casacos e vestidos, uma homenagem ao ‘savoir faire’ das “plumassières”, tão apreciadas pela casa.

Uma imensa gaiola foi instalada no centro da ala central, em homenagem à que Gabrielle Chanel recebeu de presente e que inspirou o famoso anúncio de 1992 com Vanessa Paradis do perfume “Coco”.

“Respiramos, sonhamos”, foi o lema da Chanel para esta coleção, que é “uma ode à delicadeza, à leveza, ao movimento”, segundo o comunicado.

Há capas de seda, saias com fenda, blusas e vestidos longos, transparentes e bordados, calças largas e fluidas, além de malhas em tons pastéis.

Os modelos tradicionais da marca não ficaram de fora: o tubinho preto, tailleur de tweed e jersey, a bolsa em matelassê e sapatos bicolores.

dar/jz/mb/aa/lb/mvv