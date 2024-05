Chandelle aposta no lifestyle urbano em novo posicionamento de marca

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/05/2024 - 17:21 Para compartilhar:

Chandelle, líder em sobremesas lácteas, está presente na vida dos brasileiros há mais de 35 anos levando sabor, cremosidade e versatilidade para os consumidores. A marca, que vem apostando em uma comunicação mais jovial, apresenta seu reposicionamento com foco no estilo de vida urbano. Com o objetivo de se conectar com os consumidores, principalmente a GenZ, a marca passará a ter uma comunicação mais divertida, explorando temas como arte, música e estilo de vida.

A campanha, que segue com o posicionamento criativo “O Chan que seu dia merece” apresenta um filme que está veiculando em TV aberta e internet desde o dia 13 de maio. O visual da campanha traz uma mistura de cenas reais com elementos gráficos animados fazendo referência a vida urbana. Além disso, haverá uma parceria estratégica durante a transmissão final da NBA pelo canal digital Amazon. Expandindo sua presença para novos territórios temáticos, Chandelle explora elementos como o grafite, arte de rua e esportes como basquete e skate.

“Desde o ano passado, por meio das nossas campanhas focadas em datas sazonais, compreendemos que a marca Chandelle se conecta de maneira autêntica e inovadora com diversos públicos, navegando de forma leve e natural por diferentes universos e audiências, elevando o conceito de sobremesa pronta a um novo patamar. Ao estudar esses cenários e a dinâmica criada em torno do produto, percebemos que este novo conceito urbano amplia ainda mais nossa conexão com um público que valoriza experiências de consumo em qualquer momento do dia a dia.”, comenta Raphael Hasse, diretor de marketing da DPA.

O filme principal da campanha, narra a história de duas amigas que compartilham as diversas sensações a cada colherada de Chandelle. As emoções são o ponto central do filme, e ao som de ‘Chan, Chan, Chan’, uma versão moderna e ‘‘funkeada” da 5a Sinfonia de Beethoven, elas estão em uma situação cotidiana, com uma parede grafitada ao fundo, transformando o momento em um palco onde podem viver experiências únicas enquanto degustam do sabor intenso do Chandelle.

A marca celebra o estilo de vida urbano e a busca por momentos autênticos e saborosos no dia a dia. “O Chan já é marca registrada. Ano passado ele ganhou vida através da música e se tornou a tradução para os momentos de prazer e alegria, como apreciar o sabor intenso e a cremosidade de Chandelle. Neste ano, identificamos a oportunidade de crescer a marca, colocando o Chan como personagem principal da campanha. Para isso, entramos na mente do consumidor, revelando o POV das sensações causadas por cada colherada.

No filme e nas demais peças da campanha a intenção foi captar o momento exato em que o Chan acontece e transforma o dia. Assim, a conexão da marca com o público acontece de maneira quase instantânea, mas também duradoura, resultado da estratégia criativa autêntica que desenhamos para Chandelle.” Tamiris Gomes, diretora de criação da Jüssi.