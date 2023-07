Chances de nova alta de juros pelo Fed até dezembro sobem a 32,5%, projeta CME

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/07/2023 - 12:26 Compartilhe

As chances de uma nova alta de juros pelo Federal Reserve (Fed) até dezembro subiram de 27,4% para 32,5%, após a publicação da primeira leitura do Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA.

Por volta das 10h20 (de Brasília) desta quinta-feira, a ferramenta de monitoramento do CME Group exibia probabilidade de 29,5% (de 25% antes do PIB) de nova alta de 25 pontos-base (pb), a 5,50% a 5,75%, até dezembro. Já a probabilidade de elevação em 50 pb, ao intervalo de 5,75% a 6,00%, subiu de 2,4% a 3,3% no mesmo período.

Contudo, o mercado mantém precificação majoritária (62,1%, de 63,8% antes do PIB) de que a taxa atual dos juros, de 5,25% a 5,50%, deve ser mantida até o final deste ano, com pequena probabilidade de corte de 25 pb, para a faixa de 5,00% a 5,25%.

