Chanceleres do G7 se reúnem em meio a tensões no Oriente Médio

ROMA, 17 ABR (ANSA) – Começa nesta quarta-feira (17), em Capri, no sul da Itália, a reunião dos ministros das Relações Exteriores do G7, que acontece até sexta (19) e deve contar com a presença do chanceler brasileiro, Mauro Vieira, como convidado.

O encontro é presidido pelo vice-premiê e ministro italiano das Relações Exteriores, Antonio Tajani, que disse que o principal objetivo da cúpula será a busca pela paz.

A reunião acontece na esteira do ataque do Irã contra Israel e dará ampla atenção à crise no Oriente Médio, mas a agenda também inclui temas como a guerra na Ucrânia e cooperações do G7 com a África, prioridade da política externa italiana.

Antes de chegar a Capri, o secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, David Cameron, já defendeu “sanções coordenadas” do grupo – que ainda inclui Alemanha, Canadá, EUA, França, Japão e União Europeia – contra o Irã por causa do bombardeio a Israel, realizado em resposta a um ataque contra a embaixada de Teerã em Damasco, na Síria.

Os ministros também discutirão a estabilidade da região do Indo-Pacífico e questões ligadas à segurança cibernética, à inteligência artificial e ao combate contra a desinformação.

Entre os convidados também estão os ministros das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, e da Mauritânia, Mohamed Salem Ould Merzoug, representando a presidência da União Africana, e o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg. (ANSA).