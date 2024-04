Chanceleres de Itália e Brasil se reunirão em homenagem a Senna

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 30/04/2024 - 14:01 Para compartilhar:

ROMA, 30 ABR (ANSA) – O ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, terá um encontro bilateral com o chanceler do Brasil, Mauro Vieira, nesta quarta-feira (1º), à margem de uma cerimônia pelos 30 anos da morte do tricampeão de Fórmula 1 Ayrton Senna.

O evento acontecerá em Ímola, palco do acidente que matou uma das maiores lendas do esporte brasileiro, e também contará com a presença do ministro das Relações Exteriores da Áustria, Alexander Schallenberg, que homenageará seu compatriota Roland Ratzenberger, morto no mesmo autódromo um dia antes de Senna.

A cerimônia prevê um minuto de silêncio às 14h17 (horário local), hora do acidente que vitimou o tricampeão, e a deposição de coroas de flores nas curvas Tamburello e Villeneuve, locais dos acidentes de Senna e Ratzenberger, respectivamente.

“Vamos recordar Senna e Ratzenberger, cujo trágico fim entristeceu milhões de torcedores apaixonados em todo o mundo.

Seu sonho esportivo permanece vivo ainda hoje e une os países, criando pontes entre os povos”, disse Tajani, que também é vice-premiê italiano.

O encontro bilateral com Vieira deve discutir os principais temas da agenda das relações entre Brasil e Itália, sobretudo os pontos convergentes nas respectivas presidências do G20 e do G7.

Roma já convidou ministros brasileiros para diversas reuniões do grupo de sete potências em 2024 e também aguarda a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na cúpula do bloco, entre 13 e 15 de junho, na Puglia. (ANSA).