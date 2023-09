Chanceleres de Brasil e Rússia analisam guerra em encontro em NY

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 22/09/2023 - 8:13 Compartilhe

(ANSA) – BRASILIA, 22 SET – Os ministros das Relações Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, e Rússia, Sergei Lavrov, se reuniram na última quinta-feira (21), em Nova York, onde analisaram a guerra na Ucrânia à margem da Assembleia da ONU.

O encontro ocorreu um dia após a primeira reunião presencial entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Os diplomatas “discutiram a necessidade de reforma do Conselho de Segurança da ONU e os próximos passos do processo, que vem recebendo renovado impulso. Trataram também do atual estágio da guerra na Ucrânia”, informou o Palácio do Itamaraty.

O Brasil defende um cessar-fogo imediato e um “clube de países” , com China e Índia, para estabelecer o diálogo entre Ucrânia e Rússia.

No encontro, Vieira e Lavrov “trataram da retomada do calendário de mecanismos de contato de alto nível entre os dois países e dialogaram sobre a coordenação de posições para as presidências brasileira do G20 e russa dos BRICS, ambas em 2024”, acrescentou a nota.

Recentemente, Lula afirmou ser a favor da visita do presidente da Rússia, Vladimir Putin, ao Rio de Janeiro para participar da cúpula dos BRICS em novembro de 2024, apesar de o mandatário russo ter uma ordem de prisão do Tribunal Penal Internacional (TPI). (ANSA).

