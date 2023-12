Chanceleres da Itália e Reino Unido se reúnem em Roma

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 19/12/2023 - 17:01 Para compartilhar:

ROMA, 19 DEZ (ANSA) – A parceria “forte e em grande crescimento” entre a Itália e o Reino Unido foi o destaque dado pelo vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, e o Secretário de Relações Exteriores britânico, David Cameron, após a participação do também ex-premiê do Reino Unido no dia de encerramento da Conferência dos Embaixadores Italianos no Mundo, nesta terça-feira (19).

Os dois líderes destacaram as “visões comuns” nos maiores temas internacionais da atualidade: do apoio à Ucrânia “enquanto for necessário”, ao equilíbrio entre o direito de defesa de Israel e a resposta humanitária por Gaza no Oriente Médio, até as questões de imigração.

Os dois líderes também destacaram que essas relações poderão se desenvolver ainda mais sob a iminente presidência italiana do G7.

“Creio que a agenda do G7 seja um programa excepcional, e estou certo de que a Itália comandará o grupo com grande habilidade”, declarou Cameron.

No encontro bilateral, Tajani afirmou que as prioridades serão a guerra na Ucrânia, a situação no Oriente Médio e a “grande questão da inteligência artificial”, que a Itália quer “centrada no homem e controlada pelo homem”, como também explicou a premiê, Giorgia Meloni.

Sobre o apoio a Kiev, o ministro britânico destacou como Itália e Reino Unido estão seguindo o mesmo ritmo: “É essencial manter o curso. Putin deve saber que faremos isso, que ajudaremos a Ucrânia pelo tempo que for necessário. Se permitirmos que Putin vença, será um desastre”, alertou.

Também há unanimidade na “condenação firme” dos ataques do Hamas e na preocupação com a situação humanitária em Gaza.

Na coletiva de imprensa conjunta, Tajani elogiou “a mensagem positiva” do presidente israelense Isaac Herzog sobre a disposição de “uma nova pausa” nos ataques para permitir a libertação de mais reféns e a entrada de mais ajuda humanitária na Faixa de Gaza.

Cameron fez um apelo a Israel para “minimizar as vítimas civis” mantendo “uma abordagem muito mais cirúrgica, clínica e direcionada quando se trata de lidar com o Hamas”. (ANSA).

