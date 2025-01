Chanceler italiano se reúne com líder da Síria e promete apoio

ROMA, 10 JAN (ANSA) – O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, se encontrou em Damasco, na Síria, nesta sexta-feira (10), com o líder interino do país, Ahmed al-Shaara, mais conhecido como Abu Mohammad al-Jolani, e reforçou que Roma quer “ser uma ponte” entre o país árabe e a União Europeia.

“A Itália está pronta para fazer a sua parte para favorecer o processo de reforma na Síria. Temos um embaixador aqui e queremos nos manter próximos do povo sírio e apoiá-lo em todos os setores. Queremos relançar a cooperação econômica nos setores cruciais e ser uma ponte entre a nova Síria e a União Europeia”, declarou Tajani em uma coletiva de imprensa após se reunir com Jolani.

O vice-premiê também revelou que a conversa ainda abordou “a possibilidade de combater os traficantes de seres humanos”.

Além de Jolani, o político italiano se encontrou com seu homólogo, o ministro Hassan al-Shibani, assim como com representantes da sociedade civil, de ONGs, equipes humanitárias e compatriotas presentes no país.

Roma tem discutido internamente e com parceiros regionais como favorecer o processo político inclusivo na Síria após a queda do regime da família Assad, de forma que garanta a liberdade fundamental a todos os sírios e reconheça e valorize o papel dos cristãos como cidadãos com plenos direitos.

A Itália também tem dado destaque à segurança e à necessidade socioeconômica da Síria, devastada por mais de uma década de guerra.

Sobre o tema, Tajani anunciou um pacote com novas intervenções de cooperação para o desenvolvimento local, que envolverão organizações da sociedade civil italiana. Desde 2019, Roma tem concedido uma média anual de mais de 40 milhões de euros à população síria e aos refugiados nos países vizinhos.

