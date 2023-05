Chanceler italiano recebe Haftar para debater Líbia, diz fonte

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 03/05/2023 - 20:01 Compartilhe

ROMA, 4 MAI (ANSA) – O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, recebeu na noite desta quarta-feira (3), em Roma, o general líbio Khalifa Haftar, que está no país para encontrar autoridades italianas.

A informação foi confirmada por fontes locais, que disseram que existe a expectativa de que o marechal líbio se reúna com a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, na manhã desta quinta-feira (4).

No último dia 28 de janeiro, Meloni viajou para Trípoli, junto com Tajani e o ministro do Interior da Itália, Matteo Piantedosi, para dialogar com as autoridades locais, na tentativa de facilitar uma paz definitiva na Líbia e deter o fluxo de migrantes irregulares que partem das costas do país.

(ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias