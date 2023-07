Chanceler italiano rebate Irã sobre visita de oposicionista

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 14/07/2023 - 12:01 Compartilhe

ROMA, 14 JUL (ANSA) – O Ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, rebateu a acusação do governo iraniano sobre a participação de uma militante de oposição em uma sessão parlamentar italiana.

“Me parece que uma fundação privada fez o convite, não foi convidada pelo governo ou pelo ministério. Nós estamos em uma democracia, e cada um faz o que considera oportuno, sem violar o direito internacional ou nacional, e nesse caso não houve nenhuma violação”, disse o chanceler.

A declaração foi dada em resposta à convocação, pelo governo do Irã, do embaixador italiano em Teerã, Giuseppe Perrone, para manifestar repúdio pela visita a Roma de Maryam Rajavi, líder de um movimento dissidente e símbolo da oposição no país persa.

