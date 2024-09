Chanceler israelense acusa chefe da diplomacia da UE de ser ‘antissemita’ após críticas a bombardeio

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 14/09/2024 - 17:16 Para compartilhar:

O ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, qualificou neste sábado (14) como “antissemita” o alto representante da diplomacia europeia, Josep Borrell, que se disse “escandalizado” pela morte de funcionários da ONU em um bombardeio israelense em Gaza.

“Josep Borrell é um antissemita e um crítico de Israel que constantemente tenta aprovar resoluções e sanções da UE contra Israel, apenas para ser bloqueado pela maioria dos Estados-membros” do bloco, afirmou Katz em um comunicado.

Borrell criticou na quinta-feira “o desprezo pelos princípios fundamentais do direito internacional humanitário”, no dia seguinte a um bombardeio israelense que matou 18 pessoas em uma escola que abrigava refugiados de guerra no centro da Faixa de Gaza, segundo dados da Defesa Civil do território palestino.

Seis das vítimas faziam parte do pessoal da Agência da ONU para Refugiados Palestinos (UNRWA), que administrava este centro.

O bombardeio provocou uma onda de indignação internacional.

O Exército israelense indicou que sua aviação havia realizado um “bombardeio de precisão contra terroristas que operavam no interior de um centro de comando do Hamas” nas instalações da escola.

“Há uma diferença entre críticas legítimas e desentendimentos políticos, normais entre amigos, e a campanha antissemita e de ódio que Borrell promove contra Israel, que lembra os piores antissemitas da história”, afirmou Katz em seu comunicado.

A UNRWA afirma que mais de 220 de seus funcionários morreram na Faixa de Gaza desde o início da guerra desencadeada pelo ataque sangrento do movimento islamista palestino Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023.

