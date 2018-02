Chanceler inaugura nova sede de consulado da Itália em BH

SÃO PAULO, 23 FEV (ANSA) – O ministro das Relações Exteriores da Itália, Angelino Alfano, em visita ao Brasil, participou nesta sexta-feira (23) da cerimônia oficial de inauguração da sede do consulado italiano em Belo Horizonte. O local ocupa uma casa tombada, construída em 1972. Com a mudança para o novo endereço, o consulado conseguiu aumentar o período de atendimento ao público e organizar todas as atividades.

“É um momento importante para a nossa comunidade neste estado do Brasil com uma presença empreendedora italiana generalizada.

Forte atenção para este território: o investimento permitirá um melhor serviço”, disse o chanceler italiano durante a cerimônia.

Além de Alfano, o evento contou com a presença do governador Fernando Pimentel (PT), do embaixador da Itália no Brasil, Antônio Bernardini, e da consulesa da Itália em Minas Gerais, Aurora Russi.

Atualmente, em Minas Gerais, o consulado italiano registra mais de 27 mil cidadãos italianos. Além deles, considera-se que 30% da população mineira é de origem italiana. Após sua passagem por São Paulo, Brasília e Minas Gerais, o ministro das Relações Exteriores da Itália seguirá para o Rio e Janeiro. (ANSA)