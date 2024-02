Chanceler francês se reunirá com Milei na Argentina

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 15/02/2024 - 13:50 Para compartilhar:

O chanceler francês, Stéphane Séjourné, se reunirá na próxima semana com o presidente argentino, o ultraliberal Javier Milei, na sua primeira viagem à América Latina, que o levará também ao Brasil, anunciou a diplomacia francesa nesta quinta-feira (15).

A visita à Argentina nos dias 19 e 20 de fevereiro “nos permitirá destacar a importância de fortalecer nossos laços com os países do continente sul-americano”, afirmou o porta-voz da diplomacia francesa, Christophe Lemoine.

“Será também uma oportunidade para esclarecer a nossa posição sobre as relações comerciais entre a União Europeia e o Mercosul”, disse Lemoine.

A França reiterou em janeiro a sua oposição à assinatura do acordo atualmente em negociação, entre uma série de anúncios para acalmar os protestos dos seus agricultores, que rejeitam esse pacto.

Na Argentina, onde Séjourné morou na juventude, “será recebido” por Milei e também se reunirá com a ministra das Relações Exteriores, Diana Mondino, e com os ministros da Segurança, Defesa e Economia, disse o porta-voz.

O ministro francês viajará depois ao Brasil na quarta e quinta-feira, onde participará de uma reunião com os seus homólogos do G20 no Rio de Janeiro, acrescentou.

A viagem de Séjourné, no cargo desde 11 de janeiro, ocorre semanas antes da visita planejada do presidente francês de centro-direita, Emmanuel Macron, ao Brasil, no final de março.

