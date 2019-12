Chanceler do Irã sugere troca de prisioneiros com os EUA

TEERÃ, 7 DEZ (ANSA) – O pesquisador americano Xiyue Wang, condenado por espionagem no Irã, foi solto em troca da libertação do cientista iraniano detido nos Estados Unidos, Massoud Soleimani, informaram neste sábado (7) o ministro iraniano das Relações Exteriores e o presidente Donald Trump.

“Que bom que o professor Massoud Soleimani e o senhor Xiyue Wang se juntarão a suas famílias em breve”, publicou o ministro do Irã, Mohammad Javad Zarif, anunciando a aparente troca. Zarif ainda agradeceu a todos os envolvidos, especialmente ao governo suíço pela ajuda na negociação, já que representou os interesses dos Estados Unidos em Teerã. O presidente Trump, por sua vez, informou em comunicado a libertação de Wang, que estava detido no Irã desde 2016 após ser condenado por 10 anos de prisão por espalhar conteúdos confidenciais para governos estrangeiros. “Depois de ficar detido por mais de três anos no Irã, Xiyue Wang está a caminho dos Estados Unidos”, anunciou.

O republicano, no entanto, não citou a libertação simultânea de Soleimani. O professor da Universidade Tarbiat Moddares de Teerã é especialista em células-tronco e foi para o território norte-americano em 22 de outubro de 2018 para realizar uma pesquisa, mas foi preso sem julgamento, informou a agência estatal iraniana Irna. De acordo com a agência, ele “foi libertado alguns momentos após um ano de detenção ilegal e entregue as autoridades iranianas na Suíça”. (ANSA)