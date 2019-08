Chanceler do Irã chega a Cúpula do G7 em Biarritz

ROMA, 25 AGO (ANSA) – O ministro das Relações Exteriores do Irã, Mohammad Javad Zarif, desembarcou neste domingo (25) em Biarritz, na França, onde ocorre a cúpula do G7. Um avião oficial iraniano pousou em Biarritz às 14h13 locais. O chanceler deve se reunir ainda hoje com o chefe da diplomacia da França, Jean-Yves Le Drian. Mais cedo, o presidente francês e anfitrião da cúpula, Emmanuel Macron, tinha anunciado que o G7 concordou em nomeá-lo para negociar a questão nuclear com o Irã. Depois, Macron voltou atrás e comentou que “não era um mandato oficial” de negociador, mas apenas uma tentativa de envolver Teerã nos temas discutidos pelo G7.

Isso porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, responsável por abandonar em 2018 o acordo nuclear com Teerã e por adotar novas sanções contra o Irã, disse que “não discutiu” e nem deu o aval para Macron assumir as negociações. “Não se discutiu. Não fiz isso”, respondeu o republicano a jornalistas. “Daremos os nossos próprios passos. Mas não posso impedir que eles [G7] conversem. Se querem falar [com o Irã], falem”, ressaltou.

Paris tem liderado um esforço na Europa para a manutenção do acordo do qual os EUA se retiraram e que previa o controle do programa nuclear do Irã. (ANSA)