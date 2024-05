++ Chanceler da Itália manifesta solidariedade com voo ao RS ++

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 29/05/2024 - 19:01 Para compartilhar:

ROMA, 29 MAI (ANSA) – O Ministério das Relações Exteriores da Itália divulgou um comunicado nesta quarta-feira (29) a respeito do voo humanitário enviado em resposta à catástrofe climática no Rio Grande do Sul.

“Organizamos este voo humanitário para mostrar a proximidade do governo italiano às populações afetadas pelas dramáticas inundações”, comentou o vice-premiê e chanceler, Antonio Tajani.

Ele manifestou solidariedade à comunidade ítalo-brasileira: “Um pensamento especial vai para a grande comunidade de cidadãos italianos e brasileiros de ascendência italiana que vivem nesta região. A eles, um abraço e uma mensagem: não os deixaremos sozinhos”. (ANSA).