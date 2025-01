Chanceler da Itália irá a Israel e Palestina para apoiar trégua

CALTAGIRONE, 19 JAN (ANSA) – O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, visitará Israel e Cisjordânia nesta segunda-feira (20) para encorajar o cessar-fogo que interrompeu mais de 15 meses de guerra na Faixa de Gaza.

Durante a missão, Tajani se reunirá com o presidente israelense, Isaac Herzog, com o ministro das Relações Exteriores do país judeu, Gideon Sa’ar, e com o premiê da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mohammad Mustafa.

“Minha visita busca dar um testemunho do empenho da Itália para consolidar a paz por meio do diálogo e construir um futuro de esperança no Oriente Médio”, disse o vice-premiê italiano em um comunicado.

“A entrada em vigor do acordo oferece uma oportunidade histórica para o povo israelense, para o povo palestino e para toda a região”, acrescentou.

Durante um evento em Caltagirone, na Sicília, Tajani destacou neste domingo (19) que o cessar-fogo ainda é “muito frágil” e que é preciso fazer “todo o possível” para apoiar o acordo.

“Devemos incentivar a confiança recíproca e a vontade de encerrar definitivamente o conflito. Por isso a missão servirá para dar um sinal claro de que, com a paz e a estabilidade de Israel, acaba o isolamento”, salientou.

A Itália já se ofereceu para integrar uma eventual força de paz da ONU em Gaza e defende a solução dos dois Estados para o conflito no Oriente Médio. (ANSA).