Chanceler da Itália e secretário de Estado dos EUA discutem G7

ROMA, 2 JAN (ANSA) – O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, conversaram por telefone nesta terça-feira (2) sobre a agenda bilateral e a liderança italiana do G7.

“Uma longa e amigável ligação com o secretário Blinken marca o início da Presidência italiana do G7. As excelentes relações entre a Itália e os Estados Unidos estão no centro da política externa do governo. Há plena concordância sobre as prioridades para o nosso G7: Ucrânia, Oriente Médio, Mediterrâneo, África e inteligência artificial”, escreveu Tajani.

A chancelaria explicou que, ao afirmar a necessidade de buscar uma solução diplomática no Oriente Médio, Tajani expressou satisfação com a adoção da resolução da ONU sobre assistência humanitária a Gaza em 22 de dezembro passado.

Ele agradeceu aos EUA pela postura construtiva e reiterou a centralidade da cooperação no âmbito das Nações Unidas para a resolução da crise.

“A Itália permanece comprometida em evitar a regionalização do conflito e garantir o envio de ajuda humanitária à população civil de Gaza. Agora, estamos acompanhando com a máxima atenção os últimos desenvolvimentos no Líbano e no Mar Vermelho para evitar que outros teatros de crise se abram”, garantiu.

“A situação na Ucrânia, o conflito no Oriente Médio e a inteligência artificial são temas prioritários da nossa presidência do G7. Agradeci ao amigo Antony pelo apoio à nossa agenda, uma clara evidência da solidez do vínculo transatlântico”, afirmou o vice-premiê.

“A profunda amizade entre Roma e Washington nos permitirá convergir junto aos outros parceiros do G7 em ações concretas que beneficiarão a todos”, disse.

“Finalmente, confirmei ao Secretário de Estado Blinken que a presidência italiana do G7 observará com grande atenção o Indo-Pacífico, uma região em rápido crescimento e onde se observa uma crescente competição”, concluiu Tajani. (ANSA).

