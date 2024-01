Chanceler da China visitará Brasil em janeiro

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 11/01/2024 - 8:01 Para compartilhar:

PEQUIM, 11 JAN (ANSA) – O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, visitará o Brasil na segunda quinzena de janeiro, após passagem por quatro países da África.

De acordo com a porta-voz da pasta, Mao Ning, o chanceler viajará a Egito, Tunísia, Togo e Costa do Marfim entre 13 e 18 de janeiro. Em seguida, entre os dias 18 e 22, visitará o Brasil, que preside o G20 em 2024, e a Jamaica.

A etapa de Wang Yi no Egito ocorrerá na sequência de uma missão do secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, para discutir a guerra entre Israel e Hamas com o presidente Abdel Fattah al-Sisi.

A China é historicamente solidária com a causa palestina, e o presidente Xi Jinping pediu uma “conferência internacional de paz” para reabrir as negociações para a solução de dois Estados.

(ANSA).

