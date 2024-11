Chanceler da Alemanha enfrentará voto de confiança em dezembro

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 12/11/2024 - 15:01 Para compartilhar:

BERLIM, 12 NOV (ANSA) – O chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, enfrentará um voto de confiança em 16 de dezembro, o que poderá abrir caminho para uma eleição geral antecipada em 23 de fevereiro de 2025.

A data do possível próximo pleito foi sugerida pelos líderes do Parlamento da Alemanha, o Bundestag, pouco tempo depois de o centro-esquerdista Scholz perder maioria no Legislativo. Já a votação da moção de confiança foi confirmada por Rolf Muetzenich, líder do partido social-democrata SPD.

O político corre sérios riscos de sofrer uma dura derrota na votação no Bundestag, principalmente por não ter maioria parlamentar. No momento, o líder da oposição, Friedrich Merz, do União Democrata-Cristã (centro-direita), é o favorito para assumir o posto de Scholz.

O atual governo de coalizão, que comanda o país desde o final de 2021, colapsou na semana passada, quando o chanceler demitiu o ministro das Finanças da Alemanha, Christian Lindner, do Partido Democrático Liberal (FDP, centro-direita), legenda aliada do governo.

A tríplice coalizão, composta também pelo Partido Verde, passou por um período conturbado, principalmente por divergências em relação a propostas de reformas e ao aumento de gastos.

O presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, será o responsável por dar a palavra final sobre a data que ocorrerá o possível novo pleito na nação. (ANSA).