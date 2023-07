Chanceler chileno minimiza atrito entre Lula e Boric

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 24/07/2023 - 15:01 Compartilhe

SANTIAGO DO CHILE, 24 JUL (ANSA) – O ministro das Relações Exteriores do Chile, Alberto van Klaveren, minimizou o atrito entre o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e o homólogo chileno, Gabriel Boric, sobre a questão do conflito entre Rússia e Ucrânia.

Na cúpula UE-Celac em Bruxelas na semana passada, Lula classificou como “ansiosas” as declarações de Boric cobrando posicionamentos mais firmes de líderes latino-americanos sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia.

“São diferenças que existem e efetivamente o presidente Lula tem toda a razão: há uma diferença geracional e maneiras distintas de ver alguns temas”, disse van Klaveren em entrevista a uma rádio local.

“Na questão da guerra, há uma sensibilidade diferente do lado do presidente Boric da que há do lado do presidente Lula, e isso é normal, não estivemos sempre de acordo nos temas, mas a verdade é que para além de diferenças muito pontuais, acredito que há uma boa relação, uma relação fundamental para nós”, concluiu. (ANSA).

