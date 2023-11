Chanceler alemão exige que Putin ponha fim à guerra na Ucrânia durante cúpula virtual do G20

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 22/11/2023 - 14:35 Para compartilhar:

O chefe do governo alemão, Olaf Scholz, disse nesta quarta-feira (22) que instou o presidente russo, Vladimir Putin, a parar a agressão do seu país contra a Ucrânia, em uma cúpula virtual do G20, a primeira em que o presidente russo participou desde o início da guerra.

“Instei-o a retirar as suas tropas do território da Ucrânia para que esta guerra finalmente termine”, declarou Scholz durante coletiva de imprensa em Berlim com a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni.

