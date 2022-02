Chanceler alemão condena ameaça de Putin de reconhecer regiões separatistas da Ucrânia

BERLIM (Reuters) – O chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, condenou os comentários do presidente da Rússia, Vladimir Putin, de que a Rússia poderia reconhecer como independentes duas regiões ucranianas separatistas apoiadas pelo Kremlin, disse seu gabinete na segunda-feira.

O gabinete de Scholz disse em uma declaração que o chanceler alemão também disse a Putin, durante um telefonema, que qualquer movimento desse tipo equivaleria a uma “violação unilateral” dos acordos de Minsk destinados a pôr fim a um conflito separatista no leste da Ucrânia.

Scholz também pediu que Putin retire as tropas russas da fronteira com a Ucrânia e diminua as tensões no leste da Ucrânia. Seu gabinete disse que consultaria líderes ucranianos e franceses sobre a situação na Ucrânia.

(Reportagem de Joseph Nasr)

Saiba mais