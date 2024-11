Chanceler alemão apoia conclusão do acordo entre UE e Mercosul

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 18/11/2024 - 17:01 Para compartilhar:

(ANSA) – BRASILIA, 18 NOV – O chanceler alemão, Olaf Scholz, defendeu a conclusão do acordo de livre-comércio entre a União Europeia (UE) e o Mercosul durante uma conversa com jornalistas realizada nesta segunda-feira (18) no Rio de Janeiro á margem da Cúpula do G20, que tem como anfitrião o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), defensor da assinatura do pacto.

“Precisamos abandonar o princípio de como os acordos de livre comércio tem sido negociados até agora”, que precisam do apoio de todos os membros da UE, comentou o político socialdemocrata alemão.

“Portanto, sou expressamente a favor dos chamados acordos somente com a UE, que podem ser adotados com uma maioria qualificada do Conselho Europeu e no Parlamento”, acrescentou.

Dessa forma, o chefe do governo alemão se diferenciou do presidente francês, Emmanuel Macron, que expressou sua oposição ao acordo durante uma visita à Argentina, onde foi recebido pelo seu homólogo do país sul-americano, Javier Milei.

Macron declarou que a França não “assinará como está” o tratado de livre comércio entre UE e Mercosul, garantindo que deseja “tranquilizar os agricultores” de seu país.

O acordo tem sido discutido por mais de 20 anos, sendo visto como uma oportunidade para intensificar o comércio entre os blocos e promover o desenvolvimento sustentável. (ANSA).