Chanceler alemão aparece com tampão no olho e gera memes

BERLIM, 4 SET (ANSA) – O chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, publicou nesta segunda-feira (4), em seu perfil na rede social X, antigo Twitter, uma foto na qual aparece com um tampão no olho e com alguns ferimentos visíveis no rosto e provocou uma série de memes.

“Estou ansioso para ver os memes”, brincou Scholz. “Parece pior do que é”, conclui na publicação, que, de fato, gerou diversas piadas, incluindo comparações com um pirata.

Segundo seu porta-voz Steffen Hebestreit, os machucados leves foram causados por “um pequeno acidente esportivo” após Scholz cair enquanto corria.

Apesar da lesão, o chanceler, que corre regularmente há vários anos, está em boa forma. “Ele está bem dadas as circunstâncias.

Ele estava de bom humor esta manhã, embora ainda pareça um pouco abatido”, afirmou Hebestreit.

Por conta dos ferimentos, Scholz precisou cancelar alguns compromissos em Hesse, região central da Alemanha, onde estava a convite de Michael Roth, ex-ministro para Assuntos Europeus.

