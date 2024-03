Chance Perdomo, ator de ‘Gen V’ e ‘Sabrina’ morre aos 27 anos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/03/2024 - 20:39 Para compartilhar:

Chance Perdomo, ator conhecido por seu trabalho em séries como Gen V e O Mundo Sombrio de Sabrina, morreu aos 27 anos de idade após sofrer um acidente de moto. A informação foi confirmada nas redes oficiais da série da Sony/MGM, incluindo uma nota escrita pelos produtores.

“Chance estava sempre alegre e sorridente, uma entusiasmada força da natureza, ator de um talento incrível, e mais do que tudo, apenas uma pessoa muito generosa e amável. Escrever sobre ele no tempo passado parece não fazer sentido. Lamentamos pela família de Chance e estamos em luto pela perda de nosso amigo e colega. Abrace quem você ama hoje”, diz a nota dos produtores de Gen V.

Mais cedo, a revista Variety publicou comunicado divulgado por seu assessor à imprensa dos Estados Unidos, com mais informações: “É com pesar que informamos que Chance Perdomo morreu por causa de um acidente de moto. As autoridades informaram que nenhum outro indivíduo estava envolvido.”

“Sua paixão pelas artes e seu apetite insaciável pela vida foi sentido por todos que o conheciam, e sua intensidade seguirá entre aqueles que ele mais amava. Pedimos, por favor, respeito ao desejo da família por privacidade enquanto processam o luto pela perda de seu amado filho e irmão”, conclui a nota sobre Chance Perdomo.

Trajetória

Chance Perdomo nasceu em 19 de outubro de 1996, em Los Angeles, no Estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Ele começou a atuar fazendo pequenos papéis em séries de TV até conseguir destaque com o personagem Ambrose Spellman em O Mundo Sombrio de Sabrina (2018-2020).

Esteve também em After – Depois do Desencontro, último filme da trilogia After, lançado em 2021. Ainda em ascensão, foi chamado para viver Andre Anderson em Gen V, spin-off da série The Boys, exibido pelo Prime Vídeo.

