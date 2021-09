Chance de lesão séria de Ryan Fitzpatrick pode fazer renascer projeto ‘Cam Newton’ em Washington Atual QB1 do time da franquia da capital norte-americana vai passar por exames mais detalhados nesta segunda-feira (13)

Nesta segunda-feira (13), um exame de ressonânica magnética vai definir a gravidade da lesão sofrida pelo quarterback Ryan Fitzpatrick, do Washington Football Team. Ele, em um diagnóstico inicial, teria sofrido uma subluxação no quadril, que os médicos torcem para que não tenha sido provocada por uma fratura na região. O problema de ordem clínica aconteceu durante um hit sofrido na derrota da franquia da capital federal para o Los Angeles Chargers por 20 a 16. Caso uma situação mais grave se confirme, ele pode perder várias semanas e até mesmo passar por uma intervenção cirúrgica.

Caso o pior se confirme, a imprensa norte-americana já especula a possibilidade de Ron Rivera, head coach do Washington Football Team, ter como alvo Cam Newton, ex-New England Patriots, para uma eventual substituição a Fitzpatrick.

Rivera e Cam Newton possuem uma história. Os dois trabalharam juntos no Carolina Panthers e chegaram a um Super Bowl. Na ocasião, acabaram perdendo para o Denver Broncos de Peytom Manning por 24 a 10, em fevereiro de 2016. Recentemente, Rivera foi questionado sobre a possibilidade de contar com Cam Newton, logo após a dispensa do camisa 1 dos Patriots, e preferiu exaltar os nomes que têm a disposição para a função.

No entanto, naquela declaração, ele depositava sua inteira confiança em Ryan Fitzpatrick. A possibilidade de não contar com o camisa 14 pode fazer com que as coisas mudem de cenário na capital federal. Atualmente, o Washington Football Team conta para a posição com Taylor Heinicke e Kyle Allen.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também