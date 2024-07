Chance de corte de juros pelo Fed até setembro sobe após payroll, de 72,6% a 77,6%, diz CME

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/07/2024 - 10:37 Para compartilhar:

O monitoramento realizado pelo CME Group mostrava um crescimento na chance de que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) reduza juros até setembro nos Estados Unidos, após a publicação do relatório mensal de empregos (payroll) de junho, com crescimento do salário abaixo do previsto e alta na taxa de desemprego. A possibilidade de um corte até setembro crescia a 77,6% há pouco. Logo antes do dado, estava em 72,6%.

Até dezembro, o quadro que continua a ser o mais provável é de um corte de 50 pontos-base, com 47,2% agora, de 45,3% pouco antes do indicador. Ele é seguido por 24,1% por redução de 25 pb e também por um corte de 75 pb, este com 24,0% de chance.