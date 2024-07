Chance de cessar-fogo em Gaza pressiona ações de empresas de frete globalmente

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/07/2024 - 14:09 Para compartilhar:

As ações de empresas de frete enfrentam pressão globalmente nesta segunda-feira, 8, em meio a sinais positivos para um acordo de cessar-fogo na guerra em Gaza. A trégua provavelmente levaria à suspensão dos ataques dos rebeldes houthis no Mar Vermelho, que têm mantido os custos em alta e ampliado a demanda pelos papéis das empresas de transporte marítimo.

A eleição de um presidente moderado no Irã, aliado dos houthis, também contribui para o movimento. Às 12h30 (de Brasília), TFI International caía 0,62%, enquanto as American Depositary Receipts (ADRs) da Moeller-Maersk recuavam 5,52% em Nova York. Em Xangai, Cosco Shipping perdeu 6,07% e, em Hong Kong, Orient Overseas cedeu 6,46%. Em Taipei, Evergreen Marine baixou 4,62%. *Com informações da Dow Jones Newswires.