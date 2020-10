Chamusca inicia terceira temporada mirando novo recorde no Al-Faisaly No próximo sábado, contra o Al-Tawoon, o técnico Péricles Chamusca começa caminhada para levar o clube saudita a uma vaga na Liga dos Campeões da Ásia pela primeira vez

No próximo sábado, contra o Al-Tawoon, o técnico Péricles Chamusca inicia a sua terceira temporada à frente do Al Faisaly, na Arábia Saudita. E, pela terceira vez, o treinador tenta levar a equipe a sua melhor participação na competição nacional, além de um vaga na Liga dos Campeões Asiática pela primeira vez.

Após pegar a equipe próxima à zona de rebaixamento na temporada 2018/2019 e terminar em sexto, somando a melhor pontuação da história do Al-Faisaly até ali, com 43 pontos, Chamusca bateu novo recorde na 2019/2020 chegando a 48 pontos e terminando o torneio na quinta colocação.

– É minha terceira temporada, e a gente vem de uma sequência muito boa. E esse ano a expectativa é que possamos ficar entre os quatro. Esse é o grande objetivo nosso na temporada – disse o treinador, que explicou as mudanças feitas para este reinício:

– Nós fizemos algumas mudanças nos estrangeiros, pensando também em mudança de sistema. Em função do tempo mais curto de preparação, por conta da pandemia, o calendário apertou. O tempo ficou mais curto, então a maioria dos clubes ainda não está totalmente organizada. E estamos finalizando a nossa organização agora.

Apesar dos resultados dentro de campo, que só melhoram ano a ano, Chamusca admite que a ideia dele e de sua comissão técnica era fazer com que o clube Al Faisaly também evolua fora dele. E isso tem sido atingido também com o passar do tempo.

– Uma coisa boa que temos conseguido, indo para a terceira temporada, é influenciar na mentalidade do clube. Do primeiro ano até agora, influenciamos em maior investimento em estrutura, que vem melhorando a cada ano, parte financeira do clube também muito bem organizada, com datas de salários definida, bônus muito bem organizado. Então hoje o clube está em uma condição bem melhor de estrutura e organização. Somos muito feliz de ter participado ativamente dessa mudança.

