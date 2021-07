Chamusca elogia campanha #AmorÉAmor do Botafogo: ‘O respeito à igualdade é fundamental’ Alvinegro teve uma faixa e camisas especiais em homenagem do dia do orgulho internacional LGBTQIA+ na partida contra o Vitória

O Botafogo preparou uma série de homenagens pelo dia internacional do orgulho LGBTQIA+, comemorado na última segunda-feira. A equipe entrou em campo no triunfo por 2 a 0 sobre o Vitória, nesta quarta-feira, pela Série B, com uma camisa escrito “#AmorÉAmor” no peito.

Além disso, o clube também exibiu uma faixa com a frase durante o intervalo da partida. O capitão Kanu usou uma faixa com as cores do arco-íris, um dos símbolos da comunidade LGBTQIA+.

Em entrevista coletiva realizada após o duelo, Marcelo Chamusca, treinador do Alvinegro, destacou a iniciativa e afirmou que apoia a igualdade.

– Eu realmente atuo há algum tempo no futebol e acho importante todas as iniciativas que falam sobre a igualdade, independente do que seja. O respeito à igualdade é fundamental. Dou total apoio a todas iniciativas que falem sobre isso – afirmou.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também