Champions: Real Madrid vence Napoli por 3 a 2

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 04/10/2023 - 11:30 Compartilhe

NÁPOLES, 3 OUT (ANSA) – O Napoli perdeu por 3 a 2 para o Real Madrid nesta terça-feira pela 2ª rodada do Grupo C da Liga dos Campeões da Europa.

Foi a primeira partida do atual campeão italiano no estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, nesta edição do torneio.

Os napolitanos saíram em vantagem com o gol do norueguês Ostigard aos 19 minutos de jogo.

O brasileiro Vinicius Junior e o inglês Jude Bellingham viraram o jogo para a equipe espanhola ainda no primeiro tempo.

O Napoli chegou ao empate em um pênalti batido pelo polonês Zielinski aos 9 do 2º tempo, mas o Real conquistou a vantagem definitiva aos 32 minutos da etapa final com um golaço do uruguaio Valverde de fora da área.

Com duas vitórias em dois jogos, o time de Madri lidera o Grupo C com 6 pontos. O Napoli está empatado com o Sporting Braga, de Portugal, em 2º lugar com 3 pontos.

O Braga venceu o Union Berlin, da Alemanha, por 3 a 2 fora de casa. O time alemão perdeu os dois jogos e é o lanterna da chave.

Os dois primeiros colocados de cada grupo passam para as oitavas de final. Na próxima rodada, dia 24 de outubro, o Napoli joga fora de casa contra o Union Berlin e o Real Madrid joga em Portugal contra o Braga.

O próximo compromisso dos napolitanos será no domingo, às 3 e 45 da tarde no horário de Brasília, contra a Fiorentina no estádio Diego Armando Maradona pelo Campeonato Italiano.

O time do técnico Rudi Garcia está em 3º lugar na Serie A com 14 pontos, 4 a menos que a Internazionale e o Milan. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias