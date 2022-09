Champions, Libertadores, Série B… Onde assistir aos eventos esportivos desta terça

admin3 06/09/2022 - 2:00 Compartilhe







A Champions League, enfim, está de volta. Nesta terça-feira começa a fase de grupos do principal torneio de clubes do mundo, com direito oito partidas em ação. Quem também movimenta o dia é o jogo entre Palmeiras e Athletico Paranaense, válido pela volta das semifinais da Libertadores. Vila Nova e fazem jogo único na Série B. Confira onde assistir aos duelos.

Champions League

13h45 – Dinamo Zagreb x Chelsea

Onde assistir: TNT e HBO Max

13h45 – Borussia Dortmund x Copenhagen

Onde assistir: Space e HBO Max

16h – PSG x Juventus

Onde assistir: SBT, TNT e HBO Max

16h – Sevilla x Manchester City

Onde assistir: Space e HBO Max

16h – Celtic x Real Madrid

Onde assistir: HBO Max

16h – RB Salzburg x Milan

Onde assistir: HBO Max

16h – Benfica x Maccabi Haifa

Onde assistir: HBO Max

16h – RB Leipzig x Shakhtar Donetsk

Onde assistir: HBO Max

Libertadores

21h30 – Palmeiras x Athletico Paranaense

Onde assistir: SBT e Conmebol TV

Série B

21h30 – Vila Nova x Guarani

Onde assistir: SporTV e Premiere

Sul-Americano de Futsal Feminino Sub-20

15h – Equador x Brasil

Onde assistir: SporTV

Mundial de Vôlei Masculino

15h30 – Brasil x Irã

Onde assistir: SporTV 2

Campeonato Brasileiro Sub-17

18h30 – São Paulo x Athletico Paranaense

Onde assistir: SporTV

Tênis

11h50 – US Open

Onde assistir: SporTV 3

