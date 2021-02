Champions League, Premier League e abertura da Libertadores. Saiba onde assistir aos jogos de terça-feira Atlético de Madrid x Chelsea e Lazio x Bayern de Munique jogam pelas oitavas de final da Champions League. Ainda, a Premier League e Libertadores agitam o restante do dia

Na terça-feira (23), dois jogos movimentam a rodada de oitavas de final da Champions League. Às 17h, o Bayern de Munique, de Lewandoski, enfrenta a Lazio do artilheiro Immobilie. No mesmo horário, Chelsea e Atlético de Madrid lutam para obter vantagem no confronto que reúne Luis Suárez e Timo Werner.

Mais cedo, às 15h, o Leeds United, do técnico argentino Marcelo Bielsa, recebe o Southampton pela Premier League. Às 21h30, a Fox Sports transmite o primeiro jogo da Libertadores 2021, entre Liverpool Montevideo-URU e Universidad Catolica-EQU.

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:



15h – Leeds United x Southampton

Premier League

Onde assistir: ESPN Brasil

17h – Lazio x Bayern de Munique

UEFA Champions League

Onde assistir: Estádio TNT Sports e Facebook TNT Sports

17h – Atlético de Madrid x Chelsea

UEFA Champions League

Onde assistir: TNT, Estádio TNT Sports e Facebook TNT Sports

21h30 – Liverpool Montevideo-URU x Universidad Catolica-EQU

Libertadores

Onde assistir: Fox Sports

