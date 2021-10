Champions League, NBA, Série B, NHL… Saiba onde assistir aos eventos esportivos de terça-feira Veja horários das transmissões de diversos eventos como Bucks x Nets, PSG x RB Leipzig, Atlético de Madrid x Liverpool, Londrina x Goiás e Lakers x Warriors

A terça-feira esportiva reserva diversos jogos de várias modalidades ao longo do dia. A Champions League entra em cena com muitas partidas no período da tarde até o começo da noite. A NBA estreia a temporada 2021/22 com dois jogaços, além da Série B, NHL, Playoffs da MLB e muito mais!

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:

CHAMPIONS LEAGUE

13h45 – Club Brugge x Manchester City

Onde assistir: TNT

13h45 – Besiktas x Sporting

Onde assistir: Space

16h – PSG x RB Leipzig

Onde assistir: SBT e TNT

16h – Atlético de Madrid x Liverpool

Onde assistir: Space

16h – Porto x Milan

Onde assistir: HBO Max

16h – Shakhtar Donetsk x Real Madrid

Onde assistir: HBO Max

16h – Inter de Milão x Sheriff

Onde assistir: HBO Max

16h – Ajax x Borussia Dortmund

Onde assistir: HBO Max

NBA

20h30 – Bucks x Nets

Onde assistir: SporTV 2

23h – Lakers x Warriors

SÉRIE B

19h – Londrina x Goiás

Onde assistir: SporTV

21h30 – Coritiba x Sampaio Corrêa

Onde assistir: SporTV

MLB (FINAIS)

​18h – Dodgers x Braves

Onde assistir: ESPN

21h – Red Sox x Astros

Onde assistir: Fox Sports

​NHL

​21h – Blackhawks x Islanders

Onde assistir: ESPN 2

EUROPA LEAGUE

11h30 – Celtic x Ferencvaros

Onde assistir: Fox Sports

