Champions League, Mundial de futebol de areia… Saiba onde assistir aos eventos esportivos de terça-feira Confira os horários das transmissões como a cerimonia de abertura das Paralimpíadas, Brasil x Belarus, Huddersfield x Everton, PSV x Benfica e Racing x Central Cordoba

A terça-feira esportiva promete muitas decisões ao longo do dia, por conta dos jogos de volta dos playoffs da Champions League, com três jogos acontecendo no mesmo horário. A Copa do Mundo de futebol de areia segue pegando fogo e o Brasil encara a Belarus em busca de mais uma vitória no torneio.



Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:

PARALIMPÍADAS

​08h – Cerimõnia de abertura

Onde assistir: SporTV 2 e TV Brasil

21h – Goalball masculino (Brasil x Lituânia)

Onde assistir: SporTV 2

21h30 – Eliminatórias natação

Onde assistir: SporTV 2

23h40 – Tênis de mesa (fase de grupos)

Onde assistir: SporTV 2

PLAYOFFS CHAMPIONS LEAGUE (VOLTA)

​16h – PSV x Benfica

Onde assistir: SBT e TNT

16h – Ludogorets x Malmö

Onde assistir: Space

16h – Ferencvaros x Young Boys

Onde assistir: HBO Max

COPA DO MUNDO DE FUTEBOL DE AREIA

13h – Uruguai x Portugal

Onde assistir: SporTV 2

14h30 – Brasil x Belarus

Onde assistir: Globo e SporTV

COPA DA LIGA INGLESA

15h45 – Huddersfield x Everton

Onde assistir: Fox Sports

US OPEN

12h – Playoffs para a primeira rodada

Onde assistir: ESPN

14h – Playoffs para a primeira rodada

Onde assistir: ESPN

16h – Playoffs para a primeira rodada

Onde assistir: ESPN

SÉRIE B

19h – Guarani x Operário

Onde assistir: SporTV

21h30h – CSA x Náutico

Onde assistir: SporTV

CAMPEONATO ARGENTINO

21h – Racing x Central Cordoba

Onde assistir: ESPN Brasil

MLB

23h – San Diego Padres x LA Dodgers

Onde assistir: Fox Sports

BOXE

23h – Dubiel Sanchez x Jorge Garcia

Onde assistir: ESPN

WNBA

20h – Minnesota Lynx x Seattle Storm

Onde assistir: ESPN

CICLISMO

10h50 – Volta da Espanha – Etapa 10

Onde assistir: ESPN 2

