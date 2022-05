Champions League, Libertadores, NBA e mais: saiba onde assistir aos eventos esportivos de quarta-feira O dia conta com jogos importantes na Libertadores e na Sul-Americana; na Europa, Manchester City e Real Madrid disputam uma vaga na final da Champions League





A quarta-feira será marcada por jogos importantes nas principais competições continentais do futebol. O Flamengo pode conquistar a vaga antecipada para as oitavas de final da Libertadores, enquanto o Fluminense luta para se manter vivo na Sul-Americana. Na Europa, Manchester City e Real Madrid medem forças por uma vaga na final da Champions League. Pelo lado do basquete, mais dois jogos acontecem pelas semifinais de conferência na NBA.

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:

CHAMPIONS LEAGUE

16h – Real Madrid x Manchester City

Onde assistir: TNT e HBO Max

COPA LIBERTADORES

19h – Colón x Cerro Porteño

Onde assistir: CONMEBOL TV

19h – Talleres x Flamengo

Onde assistir: ESPN, Star+ e Facebook Watch CONMEBOL

21h – Deportivo Cali x Corinthians

Onde assistir: CONMEBOL TV

21h – Olimpia x Peãnrol

Onde assistir: ESPN 4 e Star+

21h – Always Ready x Boca Juniors

Onde assistir: CONMEBOL TV

23h – Tolima x Independiente del Valle

Onde assistir: CONMEBOL TV

23h – Sporting Cristal x Universidad Católica

Onde assistir: Star+ e ESPN 4

COPA SUL-AMERICANA

19h15 – Antofagasta x LDU

Onde assistir: CONMEBOL TV

19h15 – Metropolitanos x Montevidéo Wanderers

Onde assistir: CONMEBOL TV

19h15 – Atlético-GO x Defensa y Justicia

Onde assistir: CONMEBOL TV

21h30 – Fluminense x Junior Barranquilla

Onde assistir: CONMEBOL TV

21h30 – Barcelona de Guayaquil x Lanús

Onde assistir: CONMEBOL TV

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B

19h – Novorizontino x CRB

Onde assistir: SporTV e Premiere

21h – CSA x Criciúma

Onde assistir: SporTV e Premiere

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE C

19h – Altos x ABC

Onde assistir: NSports e DAZN

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE D

20h – Juazeirense x Santa Cruz

Onde assistir: InStat Sport

20h – Retrô x Globo

Onde assistir: InStat Sport

LIGA DOS CAMPEÕES CONCACAF (jogo da volta)

23h – Seattle Sounders x Pumas UNAM

Onde assistir: ESPN 2 e Star+

NBA

20h30 – Miami Heat x Philadelphia 76ers

Onde assistir: SporTV

23h – Phoenix Suns x Dallas Mavericks

Onde assistir: SporTV, Band, TNT Sports (YouTube) e Gaules (Twitch)

